Kankerpatiënte krijgt staande ovatie én golden buzzer in ‘America’s Got Talent’: “2% overlevingskans. Maar dat is beter dan 0%”

De zangeres vertelde dat ze al meer dan een jaar strijdt tegen kanker. “De laatste keer dat ik op controle ging, had ik kanker in mijn longen, mijn ruggengraat en mijn lever. Ik heb een overlevingskans van twee procent, maar twee procent is niet nul procent. Twee procent is iets”, vertelde Jane. “En het is belangrijk dat iedereen weet dat ik zoveel meer ben dan de slechte dingen die me overkomen.”