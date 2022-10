Kandidaten van ‘The Voice’ spotten echtgenote Mathieu Terryn in ‘Junior Eurosong’-auditie uit 2005

TV ‘Allerslim­ste mens’-jurylid Steven Van Herreweghe doet bekentenis: “Ik betaal me blauw aan alimenta­tie”

Vijftien jaar nadat hij zelf ‘De slimste mens ter wereld’ werd, mocht Steven Van Herreweghe maandagavond voor het eerst jureren in de quiz die hem mee groot maakte. Tijdens z’n debuut vertelde hij alvast dat de alimentatie na z’n scheiding hem een plaats in het ‘Guinness Book of Records’ oplevert. In de quiz zelf won Bart Cannaerts opnieuw.

