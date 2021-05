Kandidaten van ‘De Mol’ zien elkaar terug in emotionele reünie

In een preview voor de komende aflevering van de ‘De Mol’ krijgen we te zien hoe de kandidaten in groepjes van twee samen naar de finale kijken. Op dat moment weten zij bovendien nog niet dat Lennart de persoon is die de boel achter hun rug saboteerde. Verder was het ook een erg emotionele reünie. Iedereen was dolblij om elkaar terug te zien. “Ik heb de seconden afgeteld om je weer terug te zien”, klinkt het onder meer bij Samina.