Kandidaten van ‘Dancing with the Stars’, inclusief prinses Delphine, nemen ludiek TikTok-filmpje op

TV RECENSIE. ‘Head Of The Class’: “School­voor­beeld dat niet alles een tweede leven moet krijgen”

Wanneer televisiezenders even niet meer weten van welk opzet series te maken, zit er niets anders op dan in de gouden tv-archieven te duiken en alles wat Bill Cosby niet heeft bepoteld opnieuw tegen het licht te houden. Zo verging het allicht ‘Head of the Class’, een klassieke 80’s sitcom over een handvol strebers die van hun leerkracht de opdracht krijgen om wat minder met hun neus in de boeken te zitten en wat meer in het echte leven te staan. Of deze reboot op Streamz vijfendertig jaar na datum ook nog de primus van de klas kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

12 november