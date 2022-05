Kandidaten uit ‘De grootste lefgozer’ lopen naakt door het station van Gent-Sint-Pieters

TVWie heeft het meeste lef en haalt zonder verpinken de zotste toeren uit in een spel van durven en bluffen? Kelly Pfaff zoekt het vanaf 31 mei uit in ‘De grootste lefgozer’. Kandidaten Ewoud en Seda mocht zichzelf alvast meteen bewijzen. Het duo krijgt namelijk de opdracht om te streaken in het treinstation van Gent-Sint-Pieters.

Ewoud en Seda zijn wel niet de enige kandidaten die deelnemen aan ‘De grootste lefgozer’. Ze krijgen namelijk het gezelschap van zes andere waaghalzen. Wie zich zowel fysiek als mentaal het verst kan pushen, komen we in de komende weken te weten. Maar eerst is het hoog tijd voor een eerste kennismaking met de kandidaten.

Anthony “Toine” Chiaverini: “Ik ben de eerste die springt”

Anthony - Toine voor de vrienden - is een Limburger in hart en nieren, maar heeft ook pittig Italiaans bloed door zijn aderen stromen. Hij is een energieke en sociale rebel met een grote mond en een klein hartje. Met zijn eigenwijze en koppige winnaarsmentaliteit wil hij voor niemand onderdoen. Hij houdt van extreme sporten en is een voormalig MMA-vechter.

Stijn Gijbels: “Als ik pijn heb, dan lach ik”

Stijn is een familieman, koppige controlefreak en hevige KRC Genk-supporter. Hij gelooft dat iedereen wel ergens bang voor is, maar moet zijn eigen angsten zelf nog ontdekken. Stiekem hoopt Stijn op een proef waarin hij wordt uitgedaagd om de doelpalen van RSC Anderlecht in de blauw-witte kleuren van KRC Genk te verven.

Seda Keran: “Als ze zeggen “doe dat niet”, dan moet ik dat doen”

The cool chick en creatieve duizendpoot. Seda wordt aangetrokken door alles wat gevaarlijk is, maar denkt heel goed na voor ze in actie schiet. Al vindt ze uiteindelijk altijd wel een goede reden om het risico te nemen. Blijven doorgaan wanneer je schrik hebt en je angsten recht in de ogen kijken: dat maakt je volgens Seda een echte lefgozer.

Marilyn Bruneel: “Ik heb nog nooit schrik gehad”

Marilyn is een sympathieke en vrolijke flapuit, maar ook one of the guys en een haantje de voorste. Stress geeft haar een goed gevoel en ze is gelukkig wanneer de adrenaline door haar lijf giert. Ze had voor het eerst in haar leven schrik toen ze na de stijging van de benzineprijzen moest gaan tanken.

Ewoud Vansteenkiste: “Ik ga liever dood door te leven”

“Fuck schaamte” is het levensmotto van deze chille losbol. Hij heeft dan ook nog nooit een spelletje waarheid, durven of doen verloren. Ewoud is een entertainer pur sang en zorgt voor ambiance in de keet. Als adrenalinejunkie deinst hij nergens voor terug. Angst lacht hij weg.

Femke Verheyen: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat ik niet zou doen”

Deze lachebek wordt nooit kwaad en stress doet haar giechelen. Maar als een no-nonsense Kempische neemt ze ook geen blad voor de mond en zegt ze altijd waar het op staat. Deze wildebras dacht dat ze minder risico’s zou nemen en meer gezond verstand zou gebruiken eens ze moeder werd, maar dat was dan verkeerd gedacht.

Mohamed Zerri: “I guarantee you: I have got ice in my veins!”

Een stoere en zelfzekere macho, maar wel eentje met een gouden hart, tonnen positivisme én een wiskundeknobbel. Mohamed is berekend en rationeel, bijt zich als een zot in elke uitdaging vast en is een “stevig kanon” in alles wat hij doet. Hij zoekt graag zijn grenzen op, maar heeft die tot dusver nog niet gevonden.

Renée Verhulst: “Ferm op mijn bakkes gaan… met plezier”

Ze is empathisch, goedlachs en een echte positivo. Maar vergis je niet, want lieve Renée gaat ook over lijken om te winnen en is niet vies van valsspelen en saboteren. Ze houdt ervan uitgedaagd te worden, want dat geeft een kick. Ze denkt dat ze alles durft en wil nu testen hoe ver ze écht kan gaan.

‘De grootste lefgozer’ is vanaf dinsdag 31 mei te zien op VTM 2.

