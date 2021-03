Kandidaten moeten elektrische pretparkattractie maken in ‘LEGO Masters’

Waarom dat liefje van jaren geleden in de kop blijft spoken: “Die eerste verliefd­heid ervaar je all-in”

2 maart Al drie weken lang is Lidewij Nuitten (29) in het Eén-programma 'Waar is Mark?' op zoek naar het onderwerp van haar allereerste verliefdheid. En zij blijkt lang niet de enige bij wie dat eerste liefje in de kop blijft spoken. "Op die leeftijd beleef je alle gevoelens veel intenser."