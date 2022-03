Kandidaten gaan op zoek naar de échte artiest in 'I Can See Your Voice’

TVNadat VTM al twee seizoenen lang met succes het Zuid-Koreaanse format ‘The Masked Singer’ naar de Vlaamse huiskamers brengt, poogt de zender nu hetzelfde te doen met ‘I Can See Your Voice’. Een muzikale spelshow zonder loodzware kostuums, maar wél met minstens zoveel vraagtekens voor de speurders. Want: kan je aan iemand zien of die persoon kan zingen? En hoe zie je dat dan?

Per aflevering van ‘I Can See Your Voice’ daagt presentator Jonas Van Geel (37) twee bewonderaars van een artiest uit. Zij moeten uit zeven performers diegene halen die écht kan zingen. Panelleden Ingeborg Sergeant (55), Kürt Rogiers (51), Kamal Kharmach (30) en Vincent Fierens (29) schieten de superfans tijdens hun queeste ter hulp.

Het programma zelf bestaat uit vijf rondes. Om te beginnen staan de zeven performers in een freeze frame houding. De kandidaten maken hun allereerste selectie dus louter op basis van wat ze zien. Vervolgens gaan de zes overblijvende performers playbacken. De twee die hierbij het minst in de smaak vallen, mogen beschikken.

In de derde ronde volgen vier videofragmenten. Daarin krijgen de superfans - en het panel - beelden te zien uit het leven van de performers. Of beter: dat zou het geval kunnen zijn. Hoewel de echte zangers steeds de waarheid spreken, mogen de vocaal niet-begenadigde performers de waarheid geweld aandoen. Op basis van deze video’s, wordt opnieuw iemand naar huis gestuurd. In de voorlaatste ronde zingen de performers live, maar met een twist. De drie overblijvers doen dat namelijk vanuit speciale klankkasten, én met een vervormingseffect op hun stem. De minst overtuigende gaat hierna naar huis.

Tijdens de vijfde en laatste ronde worden de twee overblijvers onderworpen aan een kruisverhoor. Na een laatste eliminatie blijft één performer over. Die zingt een duet met met de gastartiest(e) uit de desbetreffende aflevering. Als de twee fans in hun opdracht slagen en de engelenstem er effectief weten uit te halen, winnen ze samen 2.500 euro. Als ze voor een foute stem kiezen, gaat die valse zanger(es) met dat geldbedrag aan de haal.

‘I Can See Your Voice’, vanaf zaterdag 26 maart om 20u30 bij VTM. In de eerste aflevering mogen Davina en Rachel aan de bak, twee dames die gek zijn op Natalia (41).

