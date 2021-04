Kandidaten even gedegradeerd tot marionetten, maar 'De Mol' speelt lustig verder

TVOok na de vierde aflevering is er nog steeds onzekerheid troef over wie de Grote Saboteur is. Wellicht omdat de mol zich als een goeie, actieve kandidaat manifesteert en de beste deelnemers er alles aan doen om een dubbelspel te spelen en iedereen op het verkeerde been te zetten. Er is alvast één zekerheid: vaatchirurg Katrien is de saboteur niet. Zij werd gemold.

In één van de beste mind games uit de geschiedenis van ‘De Mol’ speelde presentator Gilles De Coster met de zeven overlevende kandidaten alsof het marionetten waren, willoze poppen aan touwtjes. Hij las voor wat ze moesten doen en zeggen terwijl ze aan een tafel zaten, met daarop een bom en met twee van de stoelen op ‘scherp’. En met de zekerheid dat één van de zeven kandidaten als Mol perfect wist wat er zou gebeuren. Wat volgde was een bikkelharde psychologische oorlog tussen de kandidaten waarbij niets was wat het leek. Of toch... Het was vooral een spelletje dat de kijker permanent op het verkeerde been zette en met veel vragen achterliet. Speelde Samina vals en deed ze maar alsof haar bordje Duitse stoofpot zo pikant was? Kon of wilde Lennart niet beter ‘komedie’ spelen? Werd hij door de anderen meteen gewipt omdat ze in hem een Mol vermoedden? Duwden de Mol en de beste kandidaten Philip uit het spel? Hoe kon Sven moeiteloos overleven? En waarom plooide hij zo gemakkelijk voor Annelotte?

Veel vragen, weinig zekere antwoorden. Zeker is dat vijf minuten later de eliminatieronde volgde. Met de exit van vaatchirurg Katrien. Dat ze in geen geval ‘de Mol’ kon zijn was evident. Twee jaar geleden mocht spoedarts Elisabet Haesevoets die klus al eens klaren. En we weten al lang dat de makers van het spelletje een gruwelijke hekel hebben aan herhalingen. Dat de 39-jarige vaatchirurg nu al het strijdtoneel diende te verlaten, was wel verrassend. En toch niet. Cuppens kon op geen enkel moment in het spel echt voor de verrassing of voor een plottwist zorgen. Het glaasje schnapps dat ze ad fundum moest binnen kappen, kostte haar mogelijke pasvragen. En een langer verblijf in ‘De Mol’.

Het spelprogramma komt wel stilaan maar zeker in een beslissende fase. Nog slechts drie kandidaten moeten afvallen, voor de twee finalisten en de Mol voor het eindspel kunnen en mogen gaan. De kaarten zijn netjes verdeeld: drie mannen en drie vrouwen. Statistische logica. Wellicht weten de meeste kandidaten stilaan wie de Mol onder hen is. En dan is het zaak om zoveel mogelijk details te weten over die persoon. En over de spelomstandigheden.

Dit viel ons op bij de zeven overgebleven kandidaten:

Annelotte De Brandt (21)

Volledig scherm Annelotte. © Play4

Komt voor het eerst sinds de start van deze Mol-reeks prominent in beeld en aan bod. Zeker in het beklijvende ‘bom’-spel, waarbij ze zich gemakkelijk tot bij de laatste twee kandidaten speelt en dan ogenschijnlijk al even gemakkelijk met de vijf pasvragen aan de haal gaat. In het eerste spel zit ze, samen met chirurg Katrien, op een cruciale plaats. En kan ze naar hartelust de boel saboteren. Wat ze ogenschijnlijk ook doet.

Jasmien Foré (30)

Volledig scherm Jasmien. © Play4

Laat zich in deze belangrijke vierde aflevering van haar beste kant zien als keiharde speelster. Liegt en bedriegt met bijzonder veel overtuiging en met een gemak dat de anderen schrik moet inboezemen. Is ook heel erg gedreven en competitief. Wel opmerkelijk dat ze zich bij het begin van de hike door Lennart in de luren laat leggen en een compleet foute richting uitgaat. Het is Samina die snel corrigeert. Jasmien begint te lopen, Lennart volgt met lange tanden.

Katrien Cuppens (39)

Wie als geheelonthouder zonder verpinken een flinke hoeveelheid schnapps naar binnen kan kappen zonder even te kuchen of te blozen is een verdomd goeie speler. Maar toch niet overtuigend genoeg, zo vonden de anderen. Kan in geen van de afleveringen haar stempel drukken en is dus min of meer een logische exit.

Lennart Driesen (25)

Volledig scherm Lennart. © Play4

Vals traag, vals soft, vals stil en een vals competitief baasje. Dat schreven we na vorige aflevering. En dat herhalen we met plezier. Gooit zich wel tijdens het voetbalspel, maar maakt er zeker niet verschil Als goeie amateurvoetballer. Knoeit er tijdens de hikeproef danig op los. Raar, voor een creatieve opvoeder, die Lennart in het echte leven is. En waarom wordt hij meteen uit de bomproef gezet door de andere spelers?

Philip De Cleen (52)

Volledig scherm Philip. © Play4

Blijft week na week stoïcijns beweren dat hij voluit gokt en inzet op één verdachte speler. Drie mogelijkheden: hij zit er pal op. Hij zit er compleet naast en dan volgt vroeg of laat de exit. Hij is de Mol en liegt er maar wat op los. Profileert zich in de vierde aflevering eerder als goeie speler dan als Mol.

Samina Carremans (42)

Volledig scherm Samina. © Play4

Onze Limburgse flamencodanseres is een keigoede speelster. Maar niet de Mol. Tenzij ze geen zin had om lang en ver te lopen tijdens de hike. Zij corrigeert immers het duo Jasmine en Lennart dat compleet een foute kant uitgaat. Zij verklapt ook dat haar Duitse stoofpot erg pikant is, voor dat detail bekend wordt gemaakt. Geen voorkennis overigens, gewoon al even geproefd.

Sven Uyttersprot (41)

Volledig scherm Sven. © Play4

De levensgenieter van de eerste afleveringen lijkt zich hoe langer hoe meer te ontpoppen als een gedreven Molzoeker. Hij gaat voor de centen in de eerste opdracht, overwint zijn angst om aan een bergwand te hangen en speelt knap het bomspel. Om dan wel tevreden buiten te gaan met welgeteld één pasvraag. En er vijf over te laten aan Annelotte. Vreemd toch wel.

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige schrijnwerker uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflevering 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflevering 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk (aflevering 3)

Katrien Cuppens, de 39-jarige vaatchirurg, uit Nieuwrode (aflevering 4)

In de pot

Voor de groep: 12.600 euro

Verloren: 42.400 euro

Totaal: 55.000 euro

Beste spelers

1. Jasmien

2. Sven

3. Samina

Hoogste Mol-gehalte

1. Annelotte

2. Lennart

3. Philip

