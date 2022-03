Kandidaten ‘Boer zkt Vrouw’ werpen zondag eerste blik op boerin Elien: “Je weet niet wat je te wachten staat”

In de eerste twee afleveringen wordt het geduld van de kandidaten beloond. Ze schreven zich in op basis van enkele vage foto’s, een kort geluidsfragment en een uitgebreid portret van het leven van de boer of boerin. Nu krijgen ze hen voor het eerst te zien. Ziet hij of zij eruit zoals ze het zich hadden voorgesteld? Zowel bij de kandidaten als bij de boeren is de spanning te snijden bij de start van dit nieuwe romantische avontuur. De identiteit van William en Elien wordt in aflevering 1 bekendgemaakt. Garry, Cyriel en Kim zijn in aflevering 2 aan de beurt.