Kandidaten ‘Blind Gekocht’ waren dit jaar echt niet snel tevreden: "Eisen liggen hoger, want 'Bart en Béa spelen dat wel klaar'"

Het was een unicum dit seizoen in 'Blind gekocht', dat vanavond aan de laatste aflevering toe is. Deelnemers Cherifa (40) en Rachid (43) besloten hun nieuwe, pas gerenoveerde huis meteen te verkopen. Een persoonlijke beslissing, want Cherifa wilde dichter bij haar dementerende vader wonen. Maar ook een lucratieve. Want niet alleen wist makelaar Béa Vandendael hun oude huis eerst 30.000 euro boven hun geschatte prijs te verkopen, ze verkochten hun nieuwe ook voor 80.000 euro meer dan de aankoopprijs. Winst door hun deelname: een slordige 110.000 euro. "Nogal opportunistisch", vatten we de reacties van kijkers eufemistisch samen. Het koppel overtrad het 'Blind gekocht'-contract niet, maar erg kies is het evenmin.