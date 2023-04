Kandidate uit Australische ‘Blind getrouwd’ doet opvallende uitspraak: “Ik heb mijn behoefte uitgesmeerd op de auto van mijn ex”

“Het is maar één keer gebeurd”, gaf Claire al lachend toe toen de presentatoren haar de vraag stelden. Blijkbaar was de ‘Married at First Sight’-kandidate uit op wraak nadat haar toenmalige vriend haar gedumpt had. Voor Claire toegaf dat de geruchten niet verzonnen waren, reageerde een vriend van haar ex ook al op het verhaal. “Ze deed haar behoefte in haar hand. Vervolgens smeerde ze het uit over de autoruit van mijn kameraad.” Volgens deze laatste was Claire ook fier op wat ze gedaan had. “Nadien vertelde ze het vol trots aan haar vriendinnen.”