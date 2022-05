Kandidaat uit ‘De grootste lefgozer’ laat het hoofd van Koen Wauters tatoeëren

TV Plottwist in ‘Huis gemaakt’: slechts twee koppels mogen door naar de grote finale

Op donderdag was het opnieuw ‘deadline dag’ in het ‘Huis gemaakt’. Zowel in Antwerpen, Boortmeerbeek als Beringen moest er een kraaknette keuken afgeleverd worden. Er stond namelijk weer heel wat op het spel: een kamerprijs van 2.000 euro. Daarnaast had Dina Tersago ook nog een nieuwtje in petto voor alle duo’s en dat bleek even schrikken te zijn. “Wat een plottwist!”

26 mei