Kandidaat lijkt te stikken bij Amerikaanse ‘The Masked Singer’ en stopt optreden: “Iemand moet erheen”

TV “De sfeer in de villa was toch al niet geweldig”: Phaedra heeft geen spijt dat ze Fabrizio liet staan in ‘De Bachelor’

Niet Fabrizio Tzinaridis (29) gaat in ‘The Bachelor’ het meest over de tongen, wel vrijgezel Phaedra Declercq (21). Tijdens een roosceremonie zette de blondine de realityster te kijk door uit de wedstrijd te stappen. De kijkers applaudisseerden unaniem. “Ach, de sfeer in de villa was toch al niet geweldig”, reageert Phaedra. “Dat het dan ook nog een dag na internationale vrouwendag was, deed het plaatje helemaal kloppen.”

10 maart