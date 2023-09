Kan jij raden welke BV’s er onder de make-up zitten? Eerste drag queens uit ‘Make Up Your Mind’ treden in de spotlights

Matthijs van Nieuwkerk “schaamde zich kapot’ na angstcul­tuur bij ‘De Wereld Draait Door’: “Spijt me ontzettend”

Matthijs van Nieuwkerk kan niet zeggen of hij ooit weer televisie gaat maken. “Dat weet ik gewoon nog niet”, zegt de presentator tegen de Nederlandse krant ‘NRC’, in zijn eerste interview sinds hij eind vorig jaar in opspraak kwam door een artikel in ‘de Volkskrant’, een andere Nederlandse krant, over de angstcultuur op de redactie van zijn programma ‘De Wereld Draait Door’.