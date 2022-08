Kampioenen onderling oneens: “Ik vind de afleveringen met BTW zeker niet minderwaardig”

TV Iedereen wilde de eerste aflevering van ‘House of the Dragon’ zien: HBO Max crasht in VS

Het lange wachten is voorbij. De eerste aflevering van de spin-off ‘House of the Dragon’ was vanaf zondagavond te bekijken op HBO Max in de Verenigde Staten (maandagochtend onze tijd). Helaas draaide het enthousiasme al snel om in een teleurstelling. De streamingdienst had de populariteit lichtjes onderschat, waardoor deze al snel crashte. Het regent volop klachten op sociale media.

23 augustus