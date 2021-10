“Kampioenen hebben mij aan de kant geschoven”. Waarom Marijn Devalck nieuwe reeks niet ziet zitten

Veel geruchten dus. Marijn Devalck (Balthasar Boma) ziet nieuwe afleveringen alvast niet zitten. Hij trekt definitief een streep onder ‘De Kampioenen’. Dat vertelt hij in een exclusief gesprek met Jarne en Desna. Meer nog, op het einde werd hij ei zo na aan de kant geschoven in de reeks, bekent hij. Dat er strubbelingen waren onder de acteurs over de films, wisten we al, maar dat spanningen zo hoog opliepen, is toch schrikken voor de vele fans. Bekijk het in een nieuwe ‘Showbits’.