‘Kampioenen’-acteurs blij dat geschrapte afleveringen weer online komen: “Het ging om een aantal van onze beste afleveringen”

TVNa alle kritiek rond de geschrapte ‘F.C. De Kampioenen’-afleveringen raakte op maandag bekend dat de VRT haar beleid heeft aangepast. Als gevolg zullen de afleveringen in kwestie weer te zien zijn via het streamingplatform VRT Max. Acteurs uit de reeks reageren alvast opgetogen op de beslissing van de openbare omroep. “Geen enkele persoon tegengekomen die hun beslissing begreep.”

Bekijk ook: Kampioenen oneens: “Afleveringen met BTW niet minderwaardig.”

“Ik vind het fantastisch nieuws”, klinkt het enthousiast bij Jacques Vermeire. “Veel mensen hebben mij destijds verteld dat ze het ontzettend jammer vonden. Zelf vond ik het ook heel spijtig, want het ging om een aantal van onze beste afleveringen.” Hij vervolgt: Ik ben oprecht heel blij dat ze weer online gezet zullen worden.” Dat er bij de afleveringen in kwestie een aparte disclaimer zal komen te staan, stoort Jacques, die de rol van Dimitri De Tremmerie speelde in ‘F.C. De Kampioenen’, niet. “Ik heb daar geen enkel probleem mee”, klinkt het overtuigend. “Tijden veranderen. Destijds waren we gewoonweg nog niet bezig met zo’n zaken. Ik vind het écht een hele goede beslissing.”

Ook Marijn Devalck reageert enthousiast. “Ik kan deze beslissing alleen maar aanmoedigen”, aldus de acteur.. “Ik heb nooit begrepen waarom de afleveringen werden geschrapt. Wij hebben een open brief geschreven naar de VRT, maar hebben daar nooit een antwoord op gekregen. Laat staan dat wij geweten hebben wie de mensen zijn die erover beslist hebben. Het was duidelijk van meet af aan, dat het een foute gang van zaken was”, verklaart Devalck.

Zonder uitleg

Hij verwijst daarbij ook naar de afleveringen met ‘chefkok BTW’ die wél opnieuw werden uitgezonden: “Ik heb ook niet begrepen waarom ze dat zomaar gedaan hebben. Opnieuw zonder enige uitleg te geven”, getuigt Marijn. Hij vervolgt: “Het zijn allemaal zo van die beslissingen waar ik mij vragen bij stel. ‘F.C. De Kampioenen’ is een programma dat historisch gezien in het genre comedy uniek is in de wereld. Het is een eigen productie van de VRT, die ervoor gezorgd heeft dat hun marktaandeel terug is aangegroeid. En dat het dan juist dat product is dat eraan moet geloven door nutteloze bewegingen te maken die het in een slecht daglicht te plaatsen, dat snap ik niet.”, zegt Marijn. Hij benadrukt wel dat ze de beslissingen van de VRT nooit veroordeeld hebben: “Zij hebben het eigendomsrecht en wij hebben ons alleen maar vragen gesteld bij de commotie die ze veroorzaakt hebben bij de kijkers. Wij vonden dat wel jammer. Maar hebben het nooit veroordeeld. Wij respecteren dus de rechten van de VRT. Maar hun handelingen gingen in tegen wat ze vroeger allemaal beslist hebben. En wat een aanfluiting ook tegen de scenaristen en auteurs. Dat is ongehoord.”

Quote De leiding van de VRT komt nu op de stappen terug. Ik denk dat ze wel weten waarom Marijn Devalck

Hij is wel positief over de manier waarop de VRT het nu gaat aanpakken met de afleveringen. “Het is zeer eenvoudig om het zo te doen. Want ik ben ook geen enkele persoon tegengekomen die hun beslissing begreep. De leiding van de VRT komt nu op de stappen terug. Ik denk dat ze wel weten waarom”, besluit Marijn.

Na het besluit van VRT om enkele afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ niet meer uit te zenden, ontstond er grote controverse onder de Vlamingen. Velen vonden het niet kunnen dat er censuur op de reeks werd toegepast, en er werd zelfs een petitie gestart om de afleveringen weer online te krijgen. Die kreeg in een mum van tijd 50.000 handtekeningen. VRT nam die kritiek in overweging, en komt nu met een antwoord. Uitzendingen met achterhaalde beeldvorming krijgen voortaan een duidelijke disclaimer om de kijker erop te wijzen dat ze mogelijk niet langer passen bij de normen en waarden van de Vlaamse samenleving vandaag. Zo kan de kijker zelf beslissen wat hij wel of niet wil bekijken. “VRT verhoogt zo de nuance rond programma’s met een maatschappelijke gevoeligheid”, klinkt het in een statement van de zender.

LEES OOK:

Bekijk ook: Haatberichten voor opstarter ‘F.C. De Kampioenen’-petitie.