Kamp Waes ook op televisie in Nederland

Over de grens zijn ze helemaal weg van de Belgische presentator en acteur. Eerst was hij te zien als Bob in de fictiereeks ‘Undercover’ en sinds eind januari wordt ‘Reizen Waes’ uitgezonden op NPO 3, een van de televisiezenders van de Nederlandse publiek omroep.

In Vlaanderen was het televisieprogramma een enorm succes met bijna twee miljoen kijkers. Ook in Nederland hopen ze op een trouwe achterban. In de eerste aflevering worden de kandidaten onderworpen aan een aantal zware fysieke proeven op het militair domein in Heverlee, zoals de Bergham Run. Dat is een standaardproef bij de Special Forces waarbij de kandidaten een afstand van 8 kilometer moeten afleggen binnen 50 minuten met een rugzak van 20 kilogram. Verder stonden er ook nog een krachtparcours en een oriëntatieloop op het programma. De aflevering zal in april te zien zijn op de Nederlandse televisie, een exacte datum is er nog niet bekend.