Kamal wordt quizmaster, twijfel over ‘Blokken’ en een klein geutje Niels Destadsbader: hier zet VRT dit voorjaar op in

TV2022 is nog niet ten einde, maar de zenders blikken al vooruit naar het voorjaarsseizoen. Zo kunnen wij u nu al verklappen wat de VRT de komende maanden voor u in petto heeft. Kamal Kharmach wordt quizmaster, Robin Keyaert wordt sidekick van Siska Schoeters. ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ start in februari, en verder zet Eén vooral in op zekerheid met slechts een spaarzame dosis Niels Destadsbader. Al zijn er ook twijfels over de toekomst van ‘Blokken’...

VRT-top twijfelt over ‘Blokken’

Volgend voorjaar morrelt de VRT-top niet aan het klassieke betonblok van de vooravond. ‘Dagelijkse kost’, met Jeroen Mens, ‘Blokken’, met Ben Crabbé, ‘VRT NWS’, ‘Iedereen beroemd’ en ‘Thuis’ blijven overeind. Of dat ook nadien nog het geval zal zijn, is minder zeker. De zoektocht naar extra inkomsten drijft de VRT-bazen richting verjonging en vernieuwing. Niet toevallig dat uitgerekend ‘Blokken’ tijdens het WK voetbal werd geofferd. De klassieker met Ben Crabbé scoort nog altijd geweldig, maar heeft een ouder publiek.

Volledig scherm Ben Crabbé in 'Blokken'. © © VRT - Sofie Silbermann

Op zoek naar uniek danstalent

De Eén-kijker krijgt een grote shiny floor-show. Presentatoren Siska Schoeters en Aster Nzeyimana gaan in ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ op zoek naar uniek danstalent. Deelnemers doen voor een enorme spiegel hun auditie. Als het publiek aan de andere kant van de spiegel het goed vindt, stoot de kandidaat door. Het is dan aan de coaches, onder wie Niels Destadsbader, om dat talent verder te begeleiden. ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ start op zaterdag 4 februari. In januari is er eerst op zaterdag 14 januari de finale van ‘Eurosong’, een week later gevolgd door ‘Het gala van de Gouden K’s’ en op zaterdag 28 januari door ‘De Kastaars’, de opvolger van ‘De Vlaamse televisiesterren’.

Volledig scherm Aster Nzeyimana © © VRT

Tom Waes vertelt ‘Het verhaal van Vlaanderen’

Eén blijft investeren in de zondagavond. Op Nieuwjaar start ‘Het verhaal van Vlaanderen’, met gids Tom Waes die ons meeneemt door de Vlaamse geschiedenis. Na afloop volgen nieuwe afleveringen van ‘Chateau Planckaert’. Op zondag is er ook fictie. Eerst het vervolg van ‘Onder vuur’, gevolgd door de reeks ‘1985’ en ‘Arcadia’.

Volledig scherm Tom Waes © Jan Aelberts

Zij keren terug

De openbare omroep zet in op zekerheden, met onder meer ‘De dag van vandaag’ met Bart Cannaerts en ‘Switch’ met Fien Germijns. Op maandag is er het bijzonder succesvolle ‘Het huis’. Na afloop van de reeks volgt het tweede seizoen van ‘Restaurant misverstand’, met gastheer Dieter Coppens en chef-kok Seppe Nobels. De opnames hiervan vonden al in september plaats in het Antwerpse restaurant Gå Nord.

Op dinsdag is Annemie Struyf weer te zien in haar sterke reeks ‘Het hoge noorden’. Later in het voorjaar wordt ‘Onder de radar’ uitgezonden. Woensdag blijft Siska Schoeters-avond met ‘Durf te vragen’. Vanaf 18 januari komt er een nieuw seizoen van ‘De wonderjaren’, met Robin Keyaert als sidekick van Siska. Het duo praat met BV’s over hete hangijzers bij de opvoeding van hun kinderen.

Op donderdag start een nieuw seizoen van ‘1 jaar gratis’, dat niet langer door Thomas Vanderveken, maar door Kamal Kharmach aan elkaar wordt gepraat. Vrijdag blijft klassiek met de Britse misdaadreeks ‘Ridley’.

Volledig scherm 'Durf te vragen' met Siska Schoeters. © VRT

Zij volgen later

Eén heeft heel wat programma’s die allicht pas volgend najaar zullen worden uitgezonden. Meest opmerkelijke ingreep in het herfstschema is dat de quiz ‘De dag van vandaag’ zal worden afgewisseld met een fonkelnieuwe talkshow, geproduceerd door Woestijnvis.

Voor het najaar is ook ‘School rozengeur’, een straffe reportagereeks van Eric Goens over een bijzondere school vol met probleemkinderen. Ook ‘Reizen Waes’ en ‘Kamp Waes’ staan in de najaarsprogrammering. Er komt een nieuw seizoen van ‘Cel vermiste personen’ en de docureeks ‘Onder de radar’, waarin de dienst speciale interventies van politie en leger die in actie komen bij terrorismedreiging en ander grof geweld worden gevolgd.

Op de plank ligt ook ‘Een jaar op zee’, de nieuwe reeks van Wim Lybaert over de Belgische visserij en de driedelige docureeks van Jeroen Mens over de strijd tegen darmkanker van zijn broer Wim, die in 2021 overleed. Verder zijn er nog ‘Knokke Off’ en ‘De club’, met belevenissen van de club waar je als vrouw met fertiliteitsproblemen liever niet bij hoort.

De VRT laat ook al in zijn zomerkaarten kijken. ‘Zomerhit’ komt terug. Met het presentatieduo Siska Schoeters en Niels Destadsbader. Het muziekcircus zal volgende zomer niet rondtrekken, maar zes weken lang neerstrijken in Blankenberge. Ooit de pleisterplaats van ‘Tien om te zien’.

LEES OOK

KIJK OOK. Streamz gaat op zoek naar “de volgende grote Vlaamse influencer” in nieuwe serie ‘Ik ga viraal’