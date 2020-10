Kamal Kharmach zoekt ondernemers voor een tweede seizoen van ‘Andermans Zaken’

tv Ket­net-ge­zicht Sarah Mouhamou (25) krijgt eigen programma: “Ik ben zelf mama dus ik kan me perfect verplaat­sen in de wereld van kinderen”

26 oktober Ze is al jaren wrapster op Ketnet, maar nu krijgt Sarah Mouhamou (25) ook een eigen programma. Op Ketnet Junior leert ze de allerkleinsten knutselen en zingen. De ideale job, zo lijkt. Want Sarah is zelf mama van een zoontje van twee. “Ik kan me perfect verplaatsen in hun leefwereld.”