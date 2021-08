Kamal Kharmach beleeft drukke zomer als tv-maker én docent: “Soms zit ik al huilend in de wagen”

TV Langver­wach­te documentai­re over Barack Obama is eindelijk gelanceerd

5 augustus Niet toevallig op zijn zestigste verjaardag heeft HBO gisteren zijn langverwachte documentaire over Barack Obama gelanceerd. In het driedelige portret ‘Obama: In Pursuit of a More Perfect Union’ wordt duidelijk wat voor een bevlogen spreker en debater hij in zijn jongere jaren al was.