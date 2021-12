K3'tje Julia ontvangt haar eerste fanmail: “Bevestiging dat mensen ons drietjes bij elkaar ook erg leuk vinden”

TV Nu ‘#LikeMe’ Europa verovert: zo klinken de hits in het Engels

‘#LikeMe’ kent niet alleen in Vlaanderen en Brussel een immense populariteit, de reeks doet het ook internationaal zeer goed. Intussen is de reeks al te zien in meer dan 10 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De nummers werden hiervoor speciaal opgenomen in het Engels. In het fragment hoor je onder meer Pommelien Thijs met de Engelstalige versie van ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato. Ook klassieker ‘This Is The Moment’ - bij ons vooral bekend als ‘Het allermooiste moment’ van Garry Hagger - komt voorbij.

13 december