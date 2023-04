K3 krijgt DAAN aan het dansen en Günther Neefs weet iedereen te ontroeren: dit was ‘Liefde voor muziek’

TV Lisa begon op haar 18de met sekswerk: “Sinds ‘Alloo SEXpliciet’ heeft een deel van de familie ons laten vallen”

Op haar achttiende wist Lisa al dat ze een carrière in de seksindustrie wou. Ze werkte jarenlang in een rendez-voushotel en een privéclub in Gent, en runt sinds drie jaar samen met haar vriend liefdeshuis Instituut René. De 26-jarige blondine, te zien in de VTM2-reeks ‘Alloo SEXpliciet’, vertelt over haar opmerkelijke job, hoe ze de man van haar dromen leerde kennen op het werk en hoe ze daarnaast een zoontje van 2,5 opvoedt. “Het klopt dat ik geen makkelijke jeugd heb gehad, maar sekswerkers zijn géén emotioneel beschadigde mensen.”