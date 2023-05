K3 heeft mooie boodschap voor Jaaps zoon en Stef Bos brengt iedereen in trance: dit was ‘Liefde voor muziek’

TV Greet Rouffaer verloor haar beide ouders aan kanker: “Mijn vader werd plots ziek. Negen dagen later was hij dood”

Greet Rouffaer (64) is momenteel te zien in het toneelstuk ‘Calender Girls’, over enkele vrouwen die een naaktkalender maken om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een ziekte die ook Greet niet vreemd is, want de actrice verloor haar beide ouders aan kanker. In een interview met ‘Primo’ vertelt ze nu openlijk over de dood van haar ouders, het huis dat ze aan het bouwen is en haar toekomst als actrice. “Op zoek gaan naar rollen doe ik niet meer.”