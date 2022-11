K3 getuigt over moeizame opnames van videoclip ‘Mango mango’: “Ik had nog nooit zoiets meegemaakt”

TV “Je moet heel voorzich­tig zijn met mannen in pak”: container­ko­ning Yves Maes openhartig in ‘The Sky is the Limit’

“Ooit werk je voor de vuilkar”, zei zijn vader hem ooit toen hij thuiskwam met zijn rapport. En zo gezegd, zo gedaan. Want nu is Looienaar Yves Maes (42) de flamboyante zaakvoerder van Containers Maes, een miljoenenbedrijf. In ‘The Sky is the Limit’ vertelt hij over hoe zakenmannen hem vroeger niet erkenden als de echte zaakvoerder van het bedrijf. “Ze vroegen me steeds: ‘Waar is meneer Maes?’”, zegt Yves. Hij benadrukt ook hoe hij liever zakendoet met mannen die met werkschoenen zijn kantoor binnen wandelen dan met zakenmannen: “Je moet heel voorzichtig zijn met mannen in pak.”

21 november