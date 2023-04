K3 bijt de spits af in het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’: “Ik heb een paar deelnemers moeten googelen”

TV Jacotte Brokken start eerste dag als VRT-weer­vrouw

Vandaag is de vuurdoop voor nieuwe weervrouw Jacotte Brokken (30). Zij volgt Frank Deboosere op, nu de weerman na 36 jaar op vervroegd pensioen is. ‘s Morgens zal ze eerst op Radio 2 het weerbericht voorlezen om dan ‘s avonds voor de eerste keer op tv-zender Eén te vertellen of we regen of zon mogen verwachten de komende dagen.