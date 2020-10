Justyna rijdt rond met ‘Q-music’ als nummerplaat: “Het levert voordelen op”

pittem Pittemnaar Bruno Despriet met BATMAN-1 te zien in Vanity Plates: “Rijden in de Batmobile was een kinder­droom”

14 oktober Pittemnaar Bruno Despriet (59) is al van kinds af aan gefascineerd door Batman en toverde zijn wagen om in een heuse batmobile. Hij is al zeven jaar de trotse eigenaar van de gepersonaliseerde nummerplaat ‘BATMAN - 1'. Donderdagavond doet hij zijn verhaal in het VTM 2-programma ‘Vanity Plates’.