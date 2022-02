Juryleden ‘The Masked Singer USA' stappen op wanneer Rudy Giuliani uit pak komt

"Ik denk dat Astrid Coppens maar twee uur per nacht heeft geslapen": Staf Coppens over 'De Verraders'

Achttien bekende Vlamingen doen mee aan ‘De Verraders’ op VTM. Een nieuw spelprogramma dat gepresenteerd wordt door Staf Coppens. “Het is een heel spannend en mysterieus spel. Het doet een beetje denken aan het spelletje weerwolven. Maar het is pure waanzin”, vertelt de presentator. Het spel wordt dag en nacht gespeeld. “Ik denk dat Astrid Coppens maar twee uur per nacht heeft geslapen.”

2 februari