Jury verbaasd over ritueel van ‘Slimste Mens’-nieuwkomer Umi Defoort: “Rook jij elke ochtend een joint?”

Showbizz Delphine Lecompte, de dichteres die iedereen doet lachen in 'De Slimste Mens': “Al vier maanden van de drankdui­vel verlost”

3 november Delphine Lecompte (42) zit nog altijd in 'De slimste mens'. Als dichteres is ze al tien jaar bekend, in 'Humo' heeft ze sinds juni een column waarin ze zonder schaamte of zelfbeklag maar met veel humor en fantasie schrijft over seks met haar voormalige vrachtwagenchauffeur, over drank, drugs, geestesziekten en andere rock-'n-roll, en nu leert half Vlaanderen haar kennen. "Ik heb mezelf nooit vreemd gevonden", zegt ze. "Dat ik plots die stempel krijg, is wel confronterend."