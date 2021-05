Junior Planckaert weer thuis na zwaar motorongeval: “Je mag de zijwieltjes van Elara gebruiken”

TV André Hazes getuigt over paparazzi­prak­tij­ken: “Zelfs achter­volgd op de snelweg”

28 mei Dat André Hazes (27) niet altijd de beste relatie heeft gehad met de pers is geweten. Maar soms ging de paparrazi er ook echt over. Hij deelt enkele anekdotes over wat er hem al allemaal overkomen is.