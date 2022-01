Junior Planckaert maakt zijn acteerdebuut in ‘De Buurtpolitie VIPS’

TV ‘Pano’ start met onderzoek naar de toekomst van de kippenindu­strie

In dit nieuwe seizoen van ‘Pano’ komen onder meer reportages aan bod over de mentale impact van corona op jongeren en getuigen bedrijfsleiders hoe ze na een faillissement toch gewoon doorgaan met firma, maar beginnen doet de reportagereeks met een aanklacht over kippenindustrie. Want kippenvlees is populairder dan ooit.

26 januari