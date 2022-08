Junior en Laura zijn de winnaars van ‘Vakantiehuis For Life’: “We hebben bewust geen nachtjes doorgedaan”

TVDe winnaars van ‘Vakantiehuis For Life’ zijn bekend. Laura (26) en Junior (22) uit Kappele-Op-Den-Bos - broer en zus - hebben na een volle maand zweten en zwoegen de sleutel van hun chalet in Durbuy kunnen bemachtigen. Zij mogen gedurende twintig jaar hun vakantie doorbrengen in hun zelf gerenoveerde vakantiewoning. En zeggen dat ze absoluut niet de favorieten voor de winst waren. “Maar de jury moest en zou omver geblazen worden.”

Al vanaf de eerste dag hebben de broer en zus zich volledig in het avontuur gestort. Ondanks dat het duo werd opgezadeld met het eerste bouwnadeel en ze ook regelmatig negatieve commentaren ontvingen van de jury, zijn ze er altijd in blijven geloven. “We zijn vanaf het begin wel echt gegaan voor de overwinning. Ik ben helemaal niet sportief, dus we maakten sowieso al niet veel kans op de bouwvoordelen. En daar kwam dan ook nog eens bij dat de jury het niet zo voor ons had doorheen het project. Maar we hebben nooit de moed laten zakken en werkten volledig naar die laatste aflevering toe. De jury moest en zou omver geblazen worden”, vertelt Laura.

En dat is duidelijk gelukt. Want hoewel juryleden Anne-Catherine en Marc Coucke het duo doorheen de wedstrijd de minste punten gaven, waren ze inderdaad meteen weggeblazen door het eindresultaat. “Ik ben heel aangenaam verrast”, klonk het bij Anne-Catherine. “Door de trap te verzetten hebben ze beneden veel ruimte gecreëerd. In hun chalet heb ik verschillende elementen gezien die ik ga onthouden voor mijn andere projecten”, klinkt het bij Mister Durbuy.

Junior en Laura in 'Vakantiehuis For Life'

Af en toe een etentje

Ondanks dat Junior en Laura bij aanvang helemaal geen ervaring hadden met renoveren, viel hun deelname toch beter mee dan verwacht. “Het was niet te zwaar”, vertelt Junior. “Maar vanaf het moment dat we echt aan de slag gingen, waren we er wel geobsedeerd mee bezig. We hebben gezweet van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Maar je leert eigenlijk zo snel, dat alles wel op zijn plaats valt en het vanzelf begint te gaan.”

“We werkten ook met beloningen”, vertelt Laura. “Wanneer we dan hard genoeg gewerkt hadden, gingen we ‘s avonds eens lekker eten. En daarnaast hebben er ook bewust voor gekozen om geen nachtjes door te doen. We deden wat moest en genoten van onze nachtrust.”

Volledig scherm © DPG Media

Spanningen

“Als broer en zus was het echt wel een unieke ervaring. We merken ook wel dat we doorheen programma sterker naar elkaar zijn toegegroeid. Onze band was al sterk, maar die is tijdens deze ervaring toch nog toegenomen”, vertelt Laura. Van spanningen was er volgens het duo ook helemaal geen sprake: “We hebben geen ruzie gemaakt of geen discussies gehad. Het ging eigenlijk allemaal supervlot. Ik deed gewoon mijn ding en zij deed haar ding.”

Het ging zelfs zo goed, dat de twee het vakantiehuisje ook zonder moeite met elkaar willen delen. Zo gaan ze in de eerste plaats al zeker samen met hun ouders op vakantie gedurende de kerstperiode. “Het reisje met onze ouders staat al vast, maar voor de rest zijn er eigenlijk nog geen afspraken gemaakt. Onze vrienden weten namelijk nog van niets, dus met hen konden we ook nog niets plannen.”

Maar na vanavond zal daar wel verandering in komen. “We hebben zestig mensen uitgenodigd om naar de finale te komen kijken op het grote scherm in onze tuin. Het is maar één keer dat je deelneemt aan zo’n programma. Laat staan dat je dan ook nog eens wint!”, glundert Junior.

