Julie waagt haar kans in het ‘Big Brother’-huis: “Ja, de ‘moedermaffia’ gaat mij viseren. So what?”

Ze heeft het moeilijk om de controle los te laten, maar toch is dat precies wat Julie (34) door haar deelname aan ‘Big Brother’ hoopt te leren. “Ik run twee kinderdagverblijven en dat geeft me veel voldoening, maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Big Brother leek me hiertoe de uitgelezen kans. Natuurlijk zou het fijn zijn, als ik op het einde met de prijzenpot naar huis ga, maar ik zou het vooral tof vinden om eens wat zorgelozer in het leven te staan”, aldus Julie. “Ik ben iemand die graag de touwtjes strak in handen heeft. Bij ‘Big Brother’ is dat anders: je bent echt overgeleverd aan de grilligheid van het spel en de keuzes van de kijker.”