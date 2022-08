Julie Vermeire probeert samen met vriend onder te duiken in ‘Klopjacht Celebs’: “Ik had stress, en Laurins bedacht codewoorden”

Vijftig uur uit de handen blijven van een ervaren speurdersteam, én het extractiepunt bereiken: die aartsmoeilijke opdracht proberen Julie Vermeire (24) en Laurins Dursin (27) deze week tot een goed einde te brengen. Géén relatietest, maar wel een avontuur waarin het koppel nog dichter naar elkaar toe groeide. “We konden tijdens onze vlucht alleen maar op elkaar vertrouwen”, legt Julie uit. “Het was al een zotte ervaring, maar dat maakte het nog net dat tikkeltje spannender. (lacht) Voor ‘Klopjacht Celebs’ kon ik me geen betere partner wensen. Ik vond het vooral spannend en liep de hele tijd te stressen. Nog voor we goed en wel vertrokken waren, had ik al buikpijn. Niet zo bij Lau: die had meteen een heel plan bedacht. En daar ging hij ver in: Lau had er zodanig goed over nagedacht, dat we zelfs codewoorden en schuilnamen hadden afgesproken. Hij hield z’n volledige plan ook geheim voor mij, omdat hij dacht dat ik mijn mond voorbij zou praten. (lacht)”