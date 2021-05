Julie Vermeire neemt haar papa mee op roadtrip door zijn verleden: “Ik wist niet dat papa ook in het vijfde middelbaar is blijven zitten”

Al was het programma ook vooral een kans om éindelijk eens met de Jaguar uit 1996 van papa te rijden. “(lacht) Klopt! Dat mocht ik voordien nooit, dus ik was best zenuwachtig”, zegt Julie. “Papa houdt van die auto en het begin deed hij niets anders dan op de baan letten, maar na een tijdje kon hij het loslaten hoor. Het is echt een leuke trip geworden. Ik had niet de stress om iets verkeerd te doen tijdens de opnames net omdat het met papa was, alles voelde heel vertrouwd aan.”

Bompa

In de eerste aflevering bezoeken Jacques en Julie onder meer het Sint-Romboutscollege in Mechelen waar Jacques naar school ging. “Alles was er zo anders dan nu op school”, zegt Julie. “Ze moesten naar de mis bijvoorbeeld. Maar papa vertelde er ook dat hij was blijven zitten in het vijfde middelbaar. Net als ik. Dat wist ik helemaal niet!”

Drie afleveringen lang bezoeken Julie en Jacques bijzondere plekken uit Jacques’ verleden. “Voor papa was het bezoek aan Lozer, een plaatsje bij Nazareth het bijzonderst. Zijn bompa Fons Verzele woonde er en hij was er in heel veel jaren niet meer geweest. Tranen kwamen niet toen hij het huis bezocht - wenen doet papa eigenlijk nooit - maar het deed hem duidelijk iets. Het is ook de naam van zijn opa die papa later gebruikte voor het typetje ‘Fonske Verzele’.

‘Hit The Road Jacques’ is vanaf 13 mei om 20u35 te zien op Play4.

