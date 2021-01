Julie Vermeire acteert samen met haar vriend in ‘Vlaamse Baywatch’

‘Baywatch’, maar dan op z’n Vlaams en zonder Pamela Anderson en David Hasselhoff. ‘De Redders’ is een fictieve docureeks die gaat over de situaties waarin strandwachten verzeild raken. Denk maar aan een kind dat verloren is gelopen, een kwallenbeet die verzorgd moet worden of een zwemmer in nood. Daarnaast focust de reeks ook op het meer persoonlijke aspect, dus we zullen ook kunnen smullen van emoties, liefdesverhalen en drama.

VIER ging op zoek naar een eigen Pamela en David en kwam bij hun Vlaamse versies uit. Zo mag Julie Vermeire haar rood badpak bovenhalen. Ook haar vriend Laurins en ‘Kamp Waes’-fenomeen Joni Ceusters acteren in de reeks. Voor Julie is het de eerste keer dat ze zo’n grote rol op zich neemt. De dochter van Jacques Vermeire is niet meer weg te denken uit de media sinds ze ‘Dancing With The Stars’ in 2019 won. Ze mocht al presenteren op radiozender NRJ, speelde enkele figurantenrolletjes in de ‘FC De Kampioenen’-films en heeft op TikTok maar liefst 275.000 volgers.

Ook haar vriend, Laurins Dursin speelt dus mee in de reeks. De twee maakten op kerstavond bekend dat ze een relatie hebben en ondertussen plaatste het koppel samen al vele dansfilmpjes online. Laurins heeft duidelijk talent, want hij nam in 2015 deel aan ‘So You Think You Can Dance’ en in 2012 aan ‘Belgium’s Got Talent’. De jongeman uit Zwevegem is een creatieve duizendpoot, want naast danser is hij ook pianist, model en marketeer.

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder is sportlegende Joni Ceusters van de partij. De twintiger uit Tielt deed in 2019 mee aan het één-programma ‘Kamp Waes’. In de reeks, gepresenteerd door Tom Waes, werden vijftien Vlamingen een week lang uitgedaagd door de Special Forces Group, een elite-eenheid binnen het Belgische leger. Ze moesten loodzware opdrachten doen. Uiteindelijk haalden slechts vijf deelnemers het einde van de week, waaronder Joni. ‘De Redders’ zal hem sowieso liggen, want de sportfanaat gaat vaak duiken en is opgeleid in reddend zwemmen.

Voor de andere leden van de cast is het nog koffiedik kijken, VIER wil hier nog niet over communiceren. Later dit voorjaar starten de opnames van de reeks.

LEES OOK:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.