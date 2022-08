Julie Van den Steen ziet de vermoeidheid oplopen in ‘Vakantiehuis For Life’: “Sommige duo’s róók ik voor ik binnenkwam”

TVHet huis waar ze zélf naar op zoek is, is bij voorkeur instapklaar. Maar als er toch wat moet gebeuren kan Julie Van den Steen - zaterdag werd ze dertig - inspiratie opdoen in haar tweede seizoen ‘Vakantiehuis for life’. Al moet ze eerst nog iets vinden. “Het is bijna onmogelijk om alleen iets te kopen.”