Julie Van den Steen presenteert voor het eerst in haar eentje: “Maar ik voel me meer een soort Scoutsleider”

TV Victor Reinier en Angela Schijf uit ‘Flikken Maastricht’ over hun chemie: “Totaal verschil­lend, maar kunnen echt met elkaar la­chen”

24 juli Al vijftien jaar acteren Angela Schijf (41) en Victor Reinier (58) aan elkaars zijde in ‘Flikken Maastricht’. Zij is Eva van Dongen, hij Floris Wolfs. “Onze relatie lijkt wat op een huwelijk”, aldus Angela. “Er is een periode geweest dat we het lastig hebben gehad met elkaar. We zijn totaal verschillend. Maar als je telkens een halfjaar met elkaar opgescheept zit, dan moet je elkaar wel vinden.”