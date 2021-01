Julie Van den Steen in ‘Game of Talents’ en Axel Daeseleire pluist erfenissen uit: dit is het voorjaar van VTM en VTM2

TVHet voorjaar zal er nog steeds iets anders uitzien dan we gewoon zijn, maar gelukkig staat het nieuwe televisieseizoen voor de deur. VTM en VTM2 zijn er alvast volledig klaar voor en stelden vandaag 17 - waarvan 12 nieuwe - programma’s voor die we de komende maanden op het kleine scherm mogen verwachten.

VTM en VTM 2 zijn klaar voor een veelbelovend voorjaar, met maar liefst 17 nieuwe lokale programma’s. Bij VTM ligt de nadruk op creatieve vernieuwing en nieuwe seizoenen van succesprogramma’s. Liefhebbers van reality komen bij VTM2 aan hun trekken.

12 NIEUWE PROGRAMMA’S BIJ VTM

Game of Talents

Na ‘The Masked Singer’ is Julie Van den Steen ook dit voorjaar opnieuw te zien op de zender. Zij mag zich namelijk de host van het nieuwe spelprogramma ‘Game of Talents’ noemen. In de show neemt een bekende en een onbekende Vlaming het telkens op tegen een bekende en een onbekende Nederlander. Wie het beste kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium komen uitvoeren, verdient een mooie geldprijs.

Volledig scherm game of talents © VTM

‘Game of Talents’ is vanaf februari te zien op VTM.

De Erfgenaam

In ‘De Erfgenaam’ gaat Axel Daeseleire samen met een deskundige op zoek naar erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis alsnog te overhandigen. Het gebeurt namelijk vaak dat mensen die zonder het te weten recht hebben op een aanzienlijke erfenis. Ze melden zich niet, of zijn onbekend of onvindbaar. Die ongeclaimde erfenissen belanden in de Belgische ‘schatkist’. Tijdens de zoektocht van Axel ontrafelen zich heel wat familieverhalen en ontstaan er ontroerende, grappige en aangrijpende situaties.

‘De Erfgenaam’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Later Als Ik Groot Ben

Eric Goens keert met bekende Vlamingen zoals Bart Peeters, Alexander De Croo, Nora Gharib, Alex Agnew, Andy Peelman en Julie Van den Steen terug naar het schooltje van hun kinderjaren. Vanop de schoolbanken van hun jeugd gaat hij op zoek naar hun levensverhaal. Welke grote en kleine verhalen uit hun schooltijd zijn blijven hangen? Welke klasgenoot ging stiekem met hun aandacht lopen? En zijn ze geworden wie ze hoopten te worden?

‘Later Als Ik Groot Ben’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Lisa

De telenovelle is terug van weggeweest. De nieuwe telenovelle ‘Lisa’ gaat over de zoektocht van een verlegen meisje naar liefde en geluk. Halfzussen Lisa (Tinne Oltmans) en Katja (Anouck Luyten) gaan aan de slag in een marketingbureau, waar ze met grote ogen kijken naar de bruisende reclamewereld vol creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizards. Maar één collega springt bijzonder in het oog: Jonas (Oscar Willems). Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent?

‘Lisa’ is maandag 25/01 voor het eerst te zien om 20.40 uur, nadien elke weekdag om 18.20 uur.

Huis Gemaakt

Dina Tersago geeft jonge koppels die zin hebben om te verbouwen de kans om hun eigen huis te winnen in ‘Huis Gemaakt’. Drie leegstaande vastgoedparels worden door de duo’s onder handen genomen. Terwijl krijgen ze begeleiding van Dina Tersago, die zelf niet terugdeinst voor een stevige verbouwing.

‘Huis Gemaakt’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Camping Coppens

De familie Coppens verhuisde in 2020 naar Zweden om een grote droom waar te maken: een eigen camping openen midden in de prachtige Zweedse natuur. In ‘Camping Coppens’ kan de VTM-kijker de avonturen van Staf, Monique, Beau en Nora vanop de eerste rij volgen. Van de zoektocht naar de perfecte camping, het onvermijdelijke afscheid van vrienden en familie, de eerste schooldagen van Beau en Nora in Zweden, tot de aankomst van de eerste gasten: het komt allemaal aan bod.

‘Camping Coppens’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Quiz met Mathias Coppens (titel volgt later)

Ook Mathias Coppens, de broer van Staf, is dit voorjaar nog op VTM te zien. Hij gaat een quizprogramma presenteren waarbij twee onbekende Vlamingen een quiz spelen die vijf bekende Vlamingen al eens eerder gespeeld hebben. Het is trouwens aan de kandidaten om de antwoorden van bekend Vlaanderen correct in te schatten.

Het quizprogramma is later dit voorjaar te zien op VTM.

Fair Trade

Walter ‘Wally’ Wilson (Kevin Janssens) en Robin De Rover (Ella-June Henrard) zijn twee ooit heel idealistische agenten die steeds vaker buiten de lijntjes kleuren. Ze zagen hun intensief en gevaarlijk speurwerk maar al te vaak verloren gaan door procedurefouten en dubieuze beslissingen. Zijn ze nog agenten, of ondertussen zelf criminelen? De verslavingsgevoelige Wilson laat zich maar al te graag een bruine envelop toeschuiven om zijn vrouwen, drank en drugs te bekostigen en wordt onberekenbaarder met de dag. Tot niet alleen zijn carrière, maar ook zijn leven en dat van Robin in gevaar komt.

‘Fair Trade’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

De Kust

Elke zomer verdubbelt de bevolking aan de kust van Oostende. Strandwachters, artsen en ambulanciers, politie en brandweermannen werken met man en macht om de kust veilig te houden. ‘De Kust’ volgt het reilen en zeilen van deze verschillende hulpdiensten. Hoe beleefden zij die uitzonderlijke zomermaanden in 2020 aan de Belgische kust?

‘De Kust’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Flikken BXL

‘Flikken BXL’ brengt voor het eerst een inkijk in het grootste en meest controversiële politiekorps van ons land: zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart in Brussel proberen interventie- en rechercheteams van het korps het verschil te maken in de verschillende wijken van de stad: van de drukbevolkte Marollen en de Matonge tot het Schumanplein in de Europese wijk en het toeristische centrum. Naast het politiewerk toont Flikken BXL ook hoe uitdagend het leven in de grootstad is aan de hand van vier portretten van Brusselaars.

‘Flikken BXL’ is later dit voorjaar te zien op VTM.

Da’s Liefde!

Jens Dendoncker, zelf romanticus pur sang, zoekt op basis van gedurfde experimenten uit wat liefde is. Daarnaast toetst Jens wetenschappelijke studies over de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk.

‘Da’s Liefde!’ is elke maandag om 20.40 uur te zien op VTM.

Alloo

Luk Alloo komt dit voorjaar met een nieuwe, eigenzinnige humaninterestreeks.

Naast bovengenoemde nieuwkomers keren er ook een aantal succesformules terug. Zo zijn ook ‘Liefde voor Muziek’, ‘Blind Getrouwd’ en ‘Lego Masters’ later dit voorjaar terug. ‘The Voice van Vlaanderen’ gaat op vrijdag 5 februari al terug van start.

PITTIGE REALITY BIJ VTM2

Blijven Slapen

In het dagelijkse datingprogramma ‘Blijven Slapen’ moeten vrijgezellen minstens 24 uur lang in hetzelfde huis samenwonen om elkaar zo beter te leren kennen.

‘Blijven Slapen’ is dit voorjaar te zien op VTM2.

Missie Callcenter

In ‘Missie Callcenter’, een uniek belcentrum waar bellers hun verhaal mogen delen, worden de telefoonlijnen bemand door missen met een missie. Veronique De Kock, Ann Van Elsen, Dina Tersago, Celine Van Ouytsel, Anne De Baetzelier, Virginie Claes, Joke Van De Velde, Justine De Jonckheere, Eveline Hoste, Ellen Petri, Lenty Frans, Nele Somers, Cilou Annys en Angelina Flor Pua laten geen enkel onderwerp onbesproken en starten 2021 met een goed gevoel. Met hun persoonlijke ervaringen loodsen ze hun gesprekspartners door elke situatie.

‘Missie Callcenter’ is dinsdag 19/01 en donderdag 21/21 om 21.40 uur te zien op VTM2.

Uit De Kleren

50 Vlaamse vrijgezellen, die vreemden voor elkaar zijn, geven zich - letterlijk - bloot en kruipen meteen samen tussen de lakens. Aan de hand van persoonlijke vragen en fysieke opdrachten leren ze elkaar op een korte tijd en intense manier kennen.

‘Uit De Kleren’ is vanaf dinsdag 26/01 om 21.35 uur te zien op VTM2.

Costa Belgica

‘Costa Belgica’ kijkt mee in het leven en het werk van vijf Vlaamse makelaarsfamilies in Spanje. De makelaars hebben elk op hun beurt alles achtergelaten in België om met volle toewijding en volharding een eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen in Spanje. Hier bewegen ze hemel en aarde om Vlaamse en internationale klanten aan hun droomplek onder de Spaanse zon te helpen.

‘Costa Belgica’ is vanaf maandag 25/01 om 21.40 uur te zien op VTM.

De Vuilste Jobs van Vlaanderen

Het schoonmaken van zwaar vervuilde huizen met verstopte toiletpotten en achtergelaten etensresten, het uitwissen van sporen na een bewogen nacht in een parenclub, het reinigen van overvolle mobiele toiletten op parkings en het bestrijden van ratten- en kakkerlakkenplagen. Het is geen job als een ander. Ook al wil niemand het doen, toch moet iemand het doen. En dat zijn zij, die beginnen waar anderen geen begin zien en pas naar huis gaan als alles proper is.

‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’ is later dit voorjaar te zien op VTM2.

LEES OOK: