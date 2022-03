Julie Van den Steen hoopt op eerste kijkhit als presentatrice: “Uitzonderlijk dat een programma 2 miljoen kijkers haalt”

TVEen quiz presenteren, reality draaien en een studioshow in goeie banen leiden. Julie Van den Steen (29) combineert het in haar nieuwste spelshow ‘Welkom in de familie’. Dat is ondertussen het derde dat ze op VTM presenteert, maar op een doorslaand succes is het nog wachten. “Het is zoals examens. Soms gaat er eentje minder, maar daar leer je uit”, vertelt de ‘The Masked Singer’-speurder die weet hoe het is om in het oog van de storm te staan. “Als je niets doet kan je niets verkeerds doen, denk ik dan.”