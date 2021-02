Julie Van den Steen droomde als kind al van een leven in de spotlights: “Ik wou deelnemen aan Eurosong, maar mijn mama vond dat ik niet kon zingen”

TVIn de eerste aflevering van het nieuwe VTM-programma ‘Later Als Ik Groot Ben’ kregen we dinsdagavond de wereld te zien door de ogen van de kleine Julie Van den Steen (28). Een goedlachs kind dat op elk moment van de dag aan het zingen of dansen was. Papa en mama Van den Steen hadden dan ook al vroeg in de gaten dat er in hun dochter een geboren entertainer schuilde. Ook juffrouw Magda zag voor Julie een leven in de spotlights. “Als ze toneeltjes moest opvoeren, ging ze altijd voor de hoofdrol”, klonk het.

Dat Julie Van den Steen in de media zou belanden, stond in de sterren geschreven. Ze ging zingend en dansend doorheen haar kindertijd en claimde al snel de artiestennaam ‘Julie Stone’. “Ik wou dolgraag deelnemen aan ‘Eurosong For Kids’, maar mijn mama hield me tegen”, vertelde ze. “Ze wou me beschermen en vond eigenlijk ook dat ik niet kon zingen. Uiteindelijk ben ik ook wel blij dat ik dat niet heb gedaan”.

Toch hield dat Julie niet tegen de show te stelen wanneer ze dat kon. Zo was ze amper vijf jaar toen ze op vakantie in Zuid-Frankrijk ‘Op Een Grote Paddenstoel’ zong in een karaokebar voor kinderen. “Alle andere kinderen zongen daar Franse liedjes en zij ging voor een Nederlandstalig nummer. Toch kreeg ze applaus”, aldus juffrouw Magda, die ook de oma is van Julie. “Dat ging haar af”, vulde papa Patrick aan.

“Ik zei toch aan het begin van deze dag dat ik nogal dramatisch ben, hé?” Met die woorden begon Julie een nostalgisch maar vooral hilarisch verhaal over hoe ze haar papa ooit bijna had aangeklaagd. “Ik had iets stouts gedaan en had daar een harde mep voor gekregen van mijn vader. Zijn hand stond in mijn bil. Ik zou het er niet bij laten en heb een foto genomen van mijn bil, die in een enveloppe gestoken en ik heb er ‘kindermishandeling’ op geschreven”. Intussen is de mep gelukkig vergeten en vergeven. “Ik kan een pakske overdrijven”, gaf Julie toe.

In het klaslokaal kreeg Julie tot slot een toets voorgeschoteld, die ze met grote tegenzin invulde. “Wat voor vragen zijn dit ook”, klonk het. Wanneer ze te horen kreeg dat juffrouw Magda de toets zou verbeteren, doorstreepte ze snel een paar mopjes die ze bij haar antwoorden had geschreven. In afwachting van haar ‘proclamatie’ mocht Julie zich uitleven in de turnzaal. Ook daar keek ze eerst tegenop, maar na afloop gaf ze toe dat ze het best leuk vond. Met haar rapport was Julie meer dan tevreden. “60 % is goed, ik kan door naar het volgende jaar”, glimlachte ze.

