Julia steekt de draak met roddels over haar en Metejoor in ‘Liefde voor muziek’

"Ze dachten nog steeds dat hun eisen realis­tisch waren": Bart Appeltans reageert op koppel dat slagje wil slaan in 'Blind Gekocht'

Hun budget voor een droomwoning is 715.000 euro, maar hun huidige villa staat op de markt voor 768.000 euro. Deelnemers Mathias en Anoushka vallen op door een wel heel opvallende neus voor zaken in ‘Blind Gekocht’. “We moesten hen zeggen hun verwachtingen niet strookten met de realiteit”, reageert Bart Appeltans, die samen met de makers uitlegt hoe het programma doorheen de jaren veranderd is. Wordt er steeds vaker geprofiteerd van hun expertise? “Soms is de realiteitszin ver zoek.”