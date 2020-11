Julia en Maxime gaan op date in ‘Cupido Ofzo’: “Hij sprak niet veel, maar dat zijn de zenuwen”

TV ‘Het Rad’ komt in december terug

27 november Dat ‘Het Rad’ een vervolg zou krijgen, was al langer bekend. De spelshow met Peter Van de Veire (48) scoorde deze zomer namelijk prima cijfers. Fans hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten, want het vervolg zal al in december op de buis te zien zijn. Dat schrijft Het Nieuwsblad.