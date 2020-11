Jules Hanot schrijft een brief aan Dina Tersago: “Een ex-miss die haar kroontje pas ná het verwerven van kennis verzilverde”

TV Jeroom mag Thailand niet meer binnen en de hints naar de locatie van ‘De Mol 2021': de hoogtepun­ten van aflevering 28 van ‘De Slimste Mens’

27 november Geluk of ongeluk zit soms in een kleine hoek. Terwijl hoofdredactrice Liesbeth Van Impe in volle finale al aan het nadenken was hoe ze afscheid zou kunnen nemen, schudde ze plots vijf goede antwoorden over Tim Burton uit de mouw en speelde ze toch Mol Alina Churikova naar huis. Maar meer dan dat venijnige slot, was de haast onzichtbare indringing van ‘De Mol’. Doorheen de uitzending zaten haast perfect verborgen hints die duidelijk maakten dat ‘De Mol 2021' in Duitsland zal plaatsvinden. Dat maakte Gilles De Coster na afloop van de aflevering bekend.