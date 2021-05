Jules Hanot schrijft een brief aan Axel Daeseleire: “Je wordt steeds vaker gecast als ‘onderzoeksjournalist’ in realityshows waarin de boodschapper belangrijker is dan de boodschap”

TV Tv-chef Loïc Van Impe weet wat z’n sterke kanten zijn: “Een eigen restaurant, maar voor een ster heb ik niet het talent”

12 mei Tv-kok Loïc Van Impe (28) mag opnieuw in de kookpotten roeren chez VTM. In ‘Loïc: Tussen 2 Vuren’ neemt hij het op tegen topchefs. Loïc zal zich – zelfs zonder koksopleiding – niet laten kennen. “De duels spelen zich af in mijn keuken. Handig: zo weet ík tenminste alles staan.” Een gesprek over mentale rust, een eigen sterrenzaak en fishsticks met spinazie.