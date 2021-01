Jules Hanot schrijft een brief aan Annemie Struyf: “Grote liefde is het tussen ons nooit geweest, veeleer een verstandshuwelijk”

TV Vanaf 28 januari op tv: ‘Costa Belgica’ volgt vijf Vlaamse makelaars in Spanje

8 januari Fans van programma’s over huizen en immobiliën kunnen 28 januari omcirkelen in hun agenda, want dan gaat ‘Costa Belgica’ van start op VTM2. Daarin wordt het leven en het werk van vijf Vlaamse makelaars, die alles in België achterlieten om in Spanje hun eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen, op de voet gevolgd.