Jubilerende ‘De Mol’ blijkt ramp-editie: “Het was bijna game over geweest”

TVHet noodlot tart de jubileumeditie van ‘De Mol’. Na de eerdere gedwongen opgaves van Nele en Mol Philippe, moest nu Anke Van Os, de rechercheur uit Mechelen, met een dubbele elleboogbreuk, ‘De Mol’ verlaten. ‘Ik kan niks anders zeggen dan dat we een echt pechseizoen beleven. Indien Anke de Mol was geweest, was het zonder twijfel game over geweest. Nu kan de zoektocht wél nog verder’, aldus presentator Gilles De Coster.

Wat is er toch aan de hand met ‘De Mol’? Het lijkt wel of de tv-goden hun toorn over het succesvolle programma hebben uitgesproken. Voor de derde zondag op rij kregen de fans weliswaar een spektakel-aflevering te zien, maar zorgde puur noodlot voor een anti-climax. De telkens spannende eliminatie van een kandidaat viel immers alweer, voor de derde week op rij, in het water. Dit keer bleek de kwetsuur aan de arm van Anke Van Os, een dubbele elleboogbreuk én de ligamenten geraakt opgelopen bij een bunjeesprong, te erg om verder te spelen. Ze hield bij haar sprong de tros kabels te lang vast en brak daarbij haar elleboog op twee plaatsen. Gedwongen opgave dus van de 32-jarige rechercheur. Daarmee verliest ‘De Mol’ in één klap de volgens ons beste speler van de lopende reeks. En loopt ‘De Mol’ alweer een pak extra averij op. Er rest de fans nog slechts één reguliere aflevering, alvorens meegesleurd te worden in de finale, die op zondag 8 mei wordt uitgezonden.

Extra wrang

“Anke was een bijzonder sterke kandidaat. Ze was vastberaden in haar aanpak en verbaasde ons vanaf de eerste dag met haar competitieve aanpak en haar liefde voor het spel en de groep. Dat ze op deze wel heel ongelukkige manier het spel moest verlaten voelt natuurlijk extra wrang”, vertelt presentator Gilles De Coster. “Wrang voor haar in de eerste plaats, zeker ook voor de groep, maar ook voor ons als makers. We hebben veel bewondering voor haar positivisme en haar drive in haar niet evidente revalidatieproces.”

Game over

Voor de makers van het populaire tv-programma kan inmiddels rustig gesteld worden dat hun tiende Mol een ‘ludus horribilis’, een ‘rampspel’ is geworden en is het haast een wonder dat er zondag na zondag nog spannende afleveringen zijn.

“Of we overwogen hebben om de opnames van De Mol te stoppen na deze nieuwe pech? Onze eerste bezorgdheid na het ongeval was uiteraard Anke. Toen bleek dat zij veilig en begeleid naar huis kon, hebben we het spel en de opnames hervat”, zo blikt Gilles terug. “Toch kunnen we niet anders dan benoemen dat we dit jaar een heus pechseizoen beleven. Je gaat met tien kandidaten op stap die je leuke en uitdagende opdrachten laat uitvoeren, zowel fysiek als psychologisch. Je probeert die begeleiding en constructie van die reis zo zorgzaam mogelijk uit te voeren. De voorbije jaren is dat altijd goed gelukt en bleven we gespaard van tegenslag, maar dit jaar kregen we meteen alles op ons bord. Een ongeluk komt nooit alleen zeggen ze wel eens, en niets blijkt minder waar. Als Anke de Mol was geweest, dan was het zonder twijfel game over. Dan hadden we de camera’s uitgezet en een einde gemaakt aan de opnames. Maar Anke was niet de Mol, en dus kan de kijker daar de komende twee weken nog steeds naar op zoek.”

Wie is de Mol?

Met de ongewilde exit van Anja blijven nog vier kandidaten over: twee mannen, Sven en Yens en twee vrouwen, Emanuelle en Uma. Anke zelf geeft in het eerste interview sinds haar gedwongen exit toe dat ze zelf honderd procent zeker is wie de nieuwe Mol is. Maar de rechercheur zit niet meer in het spel. De anderen verloren met de exit van Anke wel weer een eliminatieronde. Er blijft nog één aflevering over om de twee finalisten met de Mol uiteraard, aan te duiden. Volgende zondag volgt de figuurlijk pijnlijkste exit voor de overgebleven spelers. Wie zondag de eliminatieronde het minst goed afwerkt, mist de finale.

Beste spelers

1. Yens, de 27-jarige accountmanager

2. Emanuelle, de 35-jarige receptioniste

Hoogste Mol-gehalte

1. Uma, de 26-jarige leerkracht

2. Sven, de 30-jarige copywriter

Wie is (volgens ons) de Mol?

Uma 35%

Sven 30%

Yens 20%

Emanuelle 15%

Gesneuveld

Anke Van Os, de 32-jarige rechercheur, uit Mechelen, na opgave wegens een armkwetsuur.

Bert Van Tichelen, de 45-jarige boomverzorger, uit Kasterlee.

Philipppe Minguet, de 34-jarige kinesist uit Vrasene. Kon zijn rol als Mol emotioneel aan en wierp halfweg het spel de handdoek in de ring.

Nele Buys, de 47-jarige leerkracht uit Melsele. Moest het spel noodgedwongen verlaten na een zware spierscheur.

Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Kreeg samen met Jens Zutterman (31), de parketteur uit Ieper, de rode duim.

Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, moest als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 24.790 euro

Verloren: 43.810 euro

Totaal: 68.600 euro

