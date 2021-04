Joris Hessels geeft eerlijk toe: "Ik heb al mijn kinderen al eens 'vastgehad'"

Op tv oogt hij altijd gebalanceerd, maar thuis durven de stoppen weleens door te slaan. Dat vertelt ‘Radio Gaga'- en 'Gentbrugge'-gezicht Joris Hessels (40) vanavond in ‘De wonderjaren' op Eén. "Ik heb al mijn kinderen al wel eens 'vastgehad'", zegt hij. "Op zo'n moment ontplof ik even in mijn hoofd, onmiddellijk daarna volgt dan de schaamte om wat me overkomen is. Maar het is op dat moment blijkbaar sterker dan mezelf."