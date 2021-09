Joris Hessels en Dominique van Malder helpen asielhondjes aan baasjes: “Coup de foudre met een Husky”

TV Ex-Miss Shallie zoekt echte liefde in ‘Temptation Island’: “Gek dat we alleen mannen mét een partner voorgescho­teld krijgen”

3 september Shallie Abbiusi (28) is van opleiding laborante en komt aan de kost als reisblogger en socialemedia-strategist. Ze heeft het allemaal, behalve een lief. Daar probeert ze in ‘Temptation Island: Love or Leave’ verandering in te brengen. Dat ze daarvoor iemands partner zal moeten afpakken, stoort haar niet echt. “Uiteindelijk weet iedereen wel waar hij aan ­begint, hé.” Haar toekomstige partner mag dan pronken met het feit dat hij Miss Exclusive 2013 aan het daten is. Of toch niet? “Dat kroontje heb ik na een halfjaar alweer ingeleverd.”