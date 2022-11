Joren, Lien, Dziubi en Brecht hebben beslist in ‘Blind Getrouwd’: “Ik weet nog altijd niet goed wie er voor mij staat”

TVHet experiment voor Dziubi, Brecht, Joren en Lien is ten einde. Zes weken na hun jawoord beslisten de twee duo’s of ze met elkaar verder gaan of niet. Het werd een emotionele ‘ja’ bij Brecht en Dziubi, een respectvolle ‘neen’ bij Lien en Joren. Die laatste blijft vooral met een hoop vragen achter. “Het was telkens raden hoe je je voelde.”

Een ‘ja’ en een ‘neen’. Dat is het verdict voor de eerste twee koppels in ‘Blind Getrouwd’. Dat Joren en Lien het niet meer samen zouden uitzingen was niet echt een verrassing. “Al na drie dagen wist ik dat het niet makkelijk ging worden”, vertelt Joren in zijn speech. De Lennikse wijnverkoper stond ook op het beslissingsmoment - net als gedurende heel het experiment eigenlijk - nog steeds met een hoop vragen voor zijn echtgenote.

“Het was telkens een beetje raden voor mij hoe je je voelde”, leest hij voor. “Meegaan als je dat toeliet, afstand nemen als je het vroeg, bemiddelen wanneer nodig. Ik heb getrokken, gesleurd, veel geprobeerd… Het notitiemapje op mijn gsm stond nog vol leuke things to do, maar helaas heb ik er maar weinig kunnen afvinken. Ik weet nog altijd niet goed wie er voor mij staat.”

Het was vooral die laatste zin die binnenkwam bij Lien. Haar brede glimlach verdween plotsklaps en haar ogen sloeg ze neer. Zij had in haar speech voordien de lof gestoken over haar echtgenoot, maar benoemde dat “de vlinders helaas niet kwamen” en dat Joren net als Lien weet “dat die belangrijk zijn om er een succesverhaal van te maken”. Nog opmerkelijk: Joren benoemde in zijn speech dat hij Lien “een handige harry” en een “blonde, gespierde jonge gast” toewenste. Twee criteria voor een ideale match die Lien blijkbaar wel uitsprak tegen Joren, maar niet tegen de kijker. Het heeft er nooit echt ingezeten bij de twee, hieronder meer.

Betere man

Volledig scherm Brecht en Dziubi zorgden voor kippenvel door hun liefde voor elkaar uit te spreken in de tuin van de Gentse Sint-Pietersabdij. © VTM

Beter nieuws kwam er van bij Brecht en Dziubi. Zij zorgden voor kippenvel door hun liefde voor elkaar uit te spreken in de tuin van de Gentse Sint-Pietersabdij. De twee heren, die opnieuw aantraden in hun identiek trouwkostuum, lieten hun tranen de vrije loop en snikten met trillende stem hoe graag ze elkaar hebben. “Bij jou kom ik thuis en vond ik de rust die ik al zo lang zocht”, vertelt Brecht zijn man. “Iemand als jou ga ik niet snel meer vinden”, klinkt het dan weer uit de mond van Dziubi. “Je maakt van mij een betere man.”

Brecht en Dziubi: “Klein vlammetje”

Volledig scherm Een vlekkeloos parcours was dat van Brecht en Dziubi in dit zevende seizoen van ‘Blind Getrouwd’. © VTM

Een vlekkeloos parcours was het van Brecht en Dziubi in dit zevende seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Vanaf de eerste seconde was er glinstering in hun ogen en die ging niet meer weg. Ze hadden het steeds over ‘open communicatie’ en ‘realistische verwachtingen’ en die zijn er ook uitgekomen. Al lijkt het enthousiasme bij Brecht nog net ietsje groter dan bij zijn wederhelft. “Ik zie je graag”, zegt hij op een bepaald moment zelfs letterlijk in zijn speech. Terwijl Dziubi voorzichtiger is. “Er is een klein vlammetje sinds dag één. Dat kan op termijn een kachel worden, misschien.” Volgende week blijkt uit de reünie of de twee nog samen zijn.

Getrouwd.

Lien en Joren: nooit een klik

Volledig scherm Zij was vaak ‘te bot’, met hem was er ‘geen klik’. Wat volgde was een consensus over een staakt-het-vuren. © VTM

Drie dagen waren ze getrouwd of zij sloot hem op huwelijksreis na een misverstand al buiten hun hotelkamer. Hun trouwdag was er een van een ongebreideld enthousiasme, maar nadien klikte het eigenlijk nooit meer. Zij vond hem te enthousiast, hij vond haar te gesloten. Een aanvaring tegen het einde van het experiment bracht de twee weer wat dichter bij elkaar. Daarin werd uitgesproken wat ze al lang over elkaar dachten. Zij was vaak ‘te bot’, met hem was er ‘geen klik’. Wat volgde was een consensus over een staakt-het-vuren. Met wederzijds respect, dat zeker. Maar ook niet meer dan dat. Niet elke match in ‘Blind Getrouwd’ is even geslaagd.

Niet meer getrouwd.

Jana en Christiaan: “Zonder shift was ik vertrokken”

Volledig scherm Er zijn genoeg elementen om hun huwelijk te doen slagen, maar de twijfels van Jana worden week na week groter. Te groot. © VTM

Met een Nepalees gebergte vergeleek Christiaan zijn relatie met Jana eerder. Hoge pieken, diepe dalen. De twee leggen al hun gevoeligheden op tafel en dat zorgde ervoor dat ze nooit interesse in elkaar verloren, maar Jana heeft het week na week moeilijker om naast hun verschillen te kijken. Er is de intieme kwestie, maar vooral de afstand tussen Lokeren en Geel raakt maar niet gerelativeerd. De druk van het naderend beslissingsmoment deed haar deze aflevering blokkeren.

Haar man had tijd vrijgemaakt, gekookt en stond klaar met een fles cava om haar na het werk op te vangen. Maar een afstandelijke Jana was niet onder de indruk en liet weten “dat ze wilde sporten en daarvoor geen cava drinkt”. Christiaan stond er moedeloos bij. “Als ik toen geen shift had, was ik vertrokken”, vertelde de spoedverpleger er later over tegen zijn vrienden. Er zijn genoeg elementen om hun huwelijk te doen slagen, maar de twijfels van Jana worden week na week groter. Te groot volgens ons.

Slaagkansen: 45 procent

Jiri en Florence: “Niet getwijfeld”

Volledig scherm Hoewel Florence al weken toegeeft dat ze geen aantrekking voelt voor haar man, blijft de West-Vlaamse volhouden. © VTM

Ze verdienen de prijs van de volharding. Hoewel Florence al weken toegeeft dat ze geen aantrekking voelt voor haar man, blijft de West-Vlaamse volhouden. Ook al is dat moeilijk. “Emotieloos”, noemde Florence haar gevoel toen ze foto’s van hun trouwdag zag. En toen Jiri haar vriendinnen vertelde dat hij haar weleens “lieve schat” noemde, voegde Florence daar koeltjes aan toe dat ze dat had “verdrongen”. Bij Jiri zijn de gevoelens er duidelijk nog. “Ik heb niet getwijfeld over wat ik ga zeggen”, blikt hij vooruit op het beslissingsmoment. Bij Florence blijft het afwachten, al zien we in haar wel een volhardende tante die niet opgeeft.

Slaagkansen: 55 procent.

